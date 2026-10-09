Outperform von RBC Capital Markets für GEA-Aktie

Experten-Einschätzung

09.10.26 11:52 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der GEA-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea vor Quartalszahlen von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Gea spreche ein volles Auftragsbuch für höhere Unternehmensziele.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:34 Uhr sprang die GEA-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 68,85 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,38 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 23.420 GEA-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 21,8 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GEA am 09.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.