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OVERLAP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
OVERLAP Holdings,Inc. Registered Shs
821.00 JPY -2.00 JPY -0.24 %
Charts | News | Analysen

OVERLAP hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,80 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,47 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,48 Milliarden JPY eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 79,90 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 103,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat OVERLAP mit einem Umsatz von insgesamt 8,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -0,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

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