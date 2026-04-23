Overweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Telekom-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Mathieu Robilliard, der das Deutsche Telekom-Papier näher betrachtet hat.
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Sollten die Bonner tatsächlich mit ihrer US-Tochter T-Mobile US verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie notierte um 11:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 27,64 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 42,91 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 886.943 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 3,2 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 13.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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