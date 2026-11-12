Overweight-Analyse: Barclays Capital bewertet RWE-Aktie

Papier unter der Lupe

12.11.26 14:43 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der RWE-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neunmonatszahlen und Ausblick seien ein "Weckruf" und untermauerten seien optimistische Einschätzung der Essener, schrieb Peter Crampton am Mittwochabend. Auch die erhöhten Jahresziele erschienen immer noch recht konservativ.

Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 14:27 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 58,88 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 23,98 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 252.805 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 32,7 Prozent zu Buche.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.