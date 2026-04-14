Papier unter der Lupe

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) dürften aufgrund eines positiven Preis-Mix und Kosteneinsparungen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:36 Uhr bei 90,62 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 37,94 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 177.414 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 12,5 Prozent zu Buche. Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.04.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.