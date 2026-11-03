Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius SE-Aktie

Aktienempfehlung

03.11.26 13:28 Uhr

Fresenius SE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe eine bedeutende Erweiterung seines Biosimilar-Portfolios durch eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics bekanntgegeben, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Voraussetzungen für das große Potenzial dieses Marktes nach 2030 zu schaffen.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:11 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 48,88 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,94 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 119.287 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 0,2 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.