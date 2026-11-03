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Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius SE-Aktie

Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
48.72 EUR 0.32 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe eine bedeutende Erweiterung seines Biosimilar-Portfolios durch eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics bekanntgegeben, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Voraussetzungen für das große Potenzial dieses Marktes nach 2030 zu schaffen.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:11 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 48,88 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,94 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 119.287 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 0,2 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

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Datum Rating Analyst
13:26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
02.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

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