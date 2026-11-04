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Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie

Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
172.05 EUR 15.75 EUR 10.08 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Telefonkonferenz zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Auf dem US-Markt seien die Zementpreise im dritten Quartal leicht gestiegen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Zementpreise auf den europäischen Absatzmärkten im kommenden Jahr habe sich das Unternehmen optimistisch gezeigt.

Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 15:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,9 Prozent auf 172,05 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 30,78 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 479.948 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 21,3 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:21 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG

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