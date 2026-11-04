Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie

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04.11.26 15:22 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Telefonkonferenz zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Auf dem US-Markt seien die Zementpreise im dritten Quartal leicht gestiegen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Zementpreise auf den europäischen Absatzmärkten im kommenden Jahr habe sich das Unternehmen optimistisch gezeigt.

Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 15:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,9 Prozent auf 172,05 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 30,78 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 479.948 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 21,3 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT



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