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Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain, der das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
522.20 EUR 2.00 EUR 0.38 %
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain bevorzugt laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die anderen Branchenvertreter Swiss Re und Hannover Rück die Aktie der Münchener. Die Munich Re habe viele Möglichkeiten, ihr durchschnittliches jährliches Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie von mehr als 8 Prozent bis 2030 zu erreichen, schrieb er.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:50 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 524,20 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 12,55 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 103.859 Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 2,3 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 07.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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