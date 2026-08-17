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'Overweight'

Barclays kappt Kursziel für TUI-Aktie - Einstufung bleibt unverändert

Barclays kappt Kursziel für TUI-Aktie - Einstufung bleibt unverändert

Barclays hat das Kursziel für TUI gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
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Die britische Investmentbank hat das Kursziel für TUI von 10 auf 9,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei ziemlich robust gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Resümee. Das Geschäft mit Erlebnissen unter Tui Musement sei der "Gewinnanker". Das Segment Markets & Airlines sei derweil recht volatil.

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Die TUI-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,20 Prozent tiefer bei 7,03 Euro.

/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:24 / GMT

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16:51 TUI Overweight Barclays Capital
13.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG

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