Overweight-Einstufung

Ein Analysehaus zeigt sich optimistisch für die Aktie des Essenslieferanten und bestätigt seine "Overweight"-Einstufung.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 35,10 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fundamentaldaten des Essenslieferanten besserten sich, schrieb Andrew Ross in der am Freitag veröffentlichten Analyse. Die nächsten Wochen würden interessant mit der bevorstehenden Hauptversammlung und dem wohl Anfang Juni anstehenden Strategie-Update.

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Auf XETRA schicken Anleger die Delivery Hero-Aktie am Montag zeitweise um 1,17 Prozent nach oben auf 20,73 Euro.

/rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

LONDON (dpa-AFX)