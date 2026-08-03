Overweight für Bayer-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Aktie bewertet

04.08.26 10:07 Uhr

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Richard Vosser hat eine ausführliche Untersuchung des Bayer-Papiers durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Starke Ergebnisse und der bestätigte Ausblick sprächen für leicht steigende Markterwartungen an das Gesamtjahr, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass die Aktien den Gesamtmarkt am Berichtstag klar abhängen.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:51 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 49,19 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 1,65 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 627.371 Bayer-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 33,3 Prozent nach oben. Am 04.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:25 / BST



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