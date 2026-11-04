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Overweight für BMW-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Overweight für BMW-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi hat eine gründliche Analyse des BMW-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
56.66 EUR -0.14 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW habe eine etwas höher als erwartete Marge in der Autosparte ausgewiesen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Sie habe jedoch unter dem Konzernniveau gelegen, was auf schwächere Ergebnisse im Bereich Finanzdienstleistungen zurückzuführen sei. Der Blick sollte sich jedoch auf die Gewinnwarnung und angekündigte Umstrukturierung vom Vorabend richten.

Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 57,98 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 41,43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.053 BMW-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 34,2 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

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09:16 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG

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