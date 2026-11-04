Overweight für BMW-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Analyse im Fokus

04.11.26 09:18 Uhr

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi hat eine gründliche Analyse des BMW-Papiers durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW habe eine etwas höher als erwartete Marge in der Autosparte ausgewiesen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Sie habe jedoch unter dem Konzernniveau gelegen, was auf schwächere Ergebnisse im Bereich Finanzdienstleistungen zurückzuführen sei. Der Blick sollte sich jedoch auf die Gewinnwarnung und angekündigte Umstrukturierung vom Vorabend richten.

Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 57,98 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 41,43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.053 BMW-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 34,2 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT



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