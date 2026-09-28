Overweight für Daimler Truck-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Analyse im Blick

28.09.26 11:28 Uhr

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi hat sich intensiv mit dem Daimler Truck-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Daimler Truck werde auch im vierten Quartal noch von starken Aufträgen aus allen wichtigen Regionen profitieren.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Anleger zeigten sich um 11:11 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 42,58 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,43 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 94.795 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 19,3 Prozent aufwärts. Am 06.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST



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