Overweight für Vonovia SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Aktuelle Analyse im Blick

26.10.26 18:03 Uhr

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Vonovia SE-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie einmal mehr mit der Situation, dass eine neue Koalition in Berlin die Enteignung von Wohnungsbeständen von Vermietern vorantreiben könnte. Die Bundesregierung habe nun erste Einzelheiten zu einem "Investitionsschutzgesetz" bekannt gegeben, mit dem ein solches Vorhaben unterbunden werden solle. Wie bereits von ihm erwähnt, seien Veräußerungen und der Schuldenabbau für die Bewertung von Vonovia außerdem von zentraler Bedeutung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Vonovia SE-Aktie zeigte sich um 17:35 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,58 EUR an der Tafel. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 56,82 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.839.185 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 28,4 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vonovia SE am 04.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT



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