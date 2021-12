Micron-Aktie im Höhenflug: JPMorgan hebt Ziel nach gutem Quartalsbericht für Micron

Das erste Geschäftsquartal 2021/22 sei solide verlaufen und zudem habe der US-Chiphersteller Micron Technology einen optimistischen Ausblick auf das restliche Geschäfts- und das Kalenderjahr 2022 gegeben, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Treiber für die Nachfrage seien die Bereiche Cloud/Datacenter, PC, Grafik, 5G-Smartphones und Automobil-/Industriesegmente. Zudem stütze auch ein sich verbessernder Produktmix und eine solide Leistung des Managements in Sachen Kostensenkungen und Liefer-/Lagerverwaltung.

Im NASDAQ-Handel geht es für die Micron-Aktie zeitweise 7,83 Prozent hoch auf 88,45 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 00:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 02:23 / EST

