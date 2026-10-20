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Einstufung im Blick

Overweight-Note für Deutsche Telekom-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Overweight-Note für Deutsche Telekom-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Barclays Capital hat eine eingehende Analyse der Deutsche Telekom-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.67 EUR 0.05 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb das Team um Analyst Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte OTE, Proximus, Telefonica und Vodafone ab. Er empfahl derweil KPN und Telia.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:55 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 25,72 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 24,42 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.600.671 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 4,0 Prozent ein. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Deutsche Telekom am 05.11.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Telekom

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Datum Rating Analyst
15:11 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG

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