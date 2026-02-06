Overweight-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Symrise-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Edward Hockin.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Das in den Jahren 2021 bis 2024 prozentual zweistellige Wachstum im Endmarktsegment hochwertiger Duftstoffe habe sich im vergangenen Jahr abgeschwächt, schrieb Edward Hockin in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Indizien von Anbietern wie Coty, Interparfums und auch Douglas ließen auf eine geringe Transparenz im laufenden Jahr schließen. Symrise sei davon aber nicht so stark betroffen, der entsprechende Umsatzanteil belaufe sich auf lediglich fünf Prozent.
Um 09:31 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 71,38 EUR ab. Zuletzt wurden via XETRA 18.873 Symrise-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 3,6 Prozent nach oben.
