Aktie unter der Lupe

Overweight-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

09.02.26 09:48 Uhr
JP Morgan Chase & Co. mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die Symrise-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Symrise-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Edward Hockin.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
71,54 EUR -1,02 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Das in den Jahren 2021 bis 2024 prozentual zweistellige Wachstum im Endmarktsegment hochwertiger Duftstoffe habe sich im vergangenen Jahr abgeschwächt, schrieb Edward Hockin in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Indizien von Anbietern wie Coty, Interparfums und auch Douglas ließen auf eine geringe Transparenz im laufenden Jahr schließen. Symrise sei davon aber nicht so stark betroffen, der entsprechende Umsatzanteil belaufe sich auf lediglich fünf Prozent.

Aktienauswertung: Die Symrise-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:31 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 71,38 EUR ab. Zuletzt wurden via XETRA 18.873 Symrise-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 3,6 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

