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Overweight-Rating

Barclays hebt Ziel für Coca-Cola-Aktie auf 89 Dollar - Kaum Bewegung am Markt

21.05.26 13:27 Uhr
Analystin setzt auf Coca-Cola: Kursziel steigt weiter - Aktie an der NYSE unbeeindruckt | finanzen.net

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Analystin Lauren Liebermann sieht enormes Potenzial durch die Digitalisierung des Systems Coca-Cola - bestehend aus der Marke selbst und ihren Partnern für Abfüllung und Vertrieb.

Die Coca-Cola-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE bei 81,52 US-Dollar unbewegt.

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT

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Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com, Coca-Cola

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10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

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