Barclays hebt Ziel für Coca-Cola-Aktie auf 89 Dollar - Kaum Bewegung am Markt
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Analystin Lauren Liebermann sieht enormes Potenzial durch die Digitalisierung des Systems Coca-Cola - bestehend aus der Marke selbst und ihren Partnern für Abfüllung und Vertrieb.
Die Coca-Cola-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE bei 81,52 US-Dollar unbewegt.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT
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Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com, Coca-Cola