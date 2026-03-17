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Overweight-Rating

Munich Re-Aktie gewinnt trotz Kurszielsenkung durch Barclays

23.03.26 16:37 Uhr
Munich Re-Aktie rauf, Kursziel runter - Barclays bleibt dennoch bullish | finanzen.net

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 613 auf 606 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
526,60 EUR 6,80 EUR 1,31%
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Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus.

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Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt auf XETRA zeitweise 1,08 Prozent auf 526,40 Euro.

LONDON (dpa-AFX)

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NameHebelKOEmittent
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Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
08:36Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
09.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
27.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:36Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
27.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
27.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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