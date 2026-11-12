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„Overweight“

Siemens Energy-Aktie fällt dennoch: JPMorgan erhöht Kursziel

Siemens Energy-Aktie fällt dennoch: JPMorgan erhöht Kursziel

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
132.82 EUR 0.96 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen

Konkret wurde das Ziel für die Siemens Energy-Aktie von 245 auf 250 Euro angehoben. Die Quartalsergebnisse seinen stark gewesen und der Tenor auf der Telefonkonferenz beruhigend, schrieb Phil Buller am Mittwochabend in seinem Resümee. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2029 um bis zu 21 Prozent an.

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Am Donnerstag notiert die Siemens Energy-Aktie via XETRA zeitweise 1,34 Prozent tiefer bei 130,98 Euro.

/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 00:15 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Siemens Energy AG, Siemens Energy AG

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Datum Rating Analyst
08:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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