Siemens Energy-Aktie stabil: JPMorgan erhöht Kursziel

„Overweight“

12.11.26 13:44 Uhr

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Konkret wurde das Ziel für die Siemens Energy-Aktie von 245 auf 250 Euro angehoben. Die Quartalsergebnisse seinen stark gewesen und der Tenor auf der Telefonkonferenz beruhigend, schrieb Phil Buller am Mittwochabend in seinem Resümee. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2029 um bis zu 21 Prozent an.

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Am Donnerstag notiert die Siemens Energy-Aktie via XETRA zeitweise 0,24 Prozent höher bei 132,44 Euro.

/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 00:15 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)