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Daimler Truck-Analyse im Fokus

Overweight von Barclays Capital für Daimler Truck-Aktie

Overweight von Barclays Capital für Daimler Truck-Aktie

Barclays Capital-Analyst Erwann Dagorne hat eine gründliche Analyse des Daimler Truck-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
42.09 EUR -0.38 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne hält es für verständlich, dass die Aktien des Lkw-Bauers ihre zunächst negative Reaktion auf den Quartalsbericht in der vergangenen Woche inzwischen mehr als aufgeholt hätten, wie er am Mittwochabend schrieb. Zulieferprobleme dürften sich zum Jahresende weitgehend erledigt haben, das Kundenfeedback zur sechsten Generation schwerer Dieselmotoren bleibe überwiegend positiv und das Fracht-Umfeld in Nordamerika bessere sich. Zudem erwähnt Dagorne Erholungssignale aus Deutschland und insgesamt solide Dynamik in Europa. Seine Schätzungen hat er allerdings leicht gekappt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 14:12 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 42,05 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 37,93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 377.849 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 17,8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:26 Daimler Truck Overweight Barclays Capital
09.11.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.11.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research

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