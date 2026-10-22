Overweight von Barclays Capital für SAP SE-Aktie
Diese Empfehlung gibt Barclays Capital für die SAP SE-Aktie aus.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 210 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt attestierte den Walldorfern am Donnerstag einen starken Quartalsbericht. Das KI-Angebot komme ins Laufen, schrieb er.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von SAP SE befand sich um 13:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 206,65 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 20,98 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 762.422 SAP SE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,9 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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