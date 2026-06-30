Overweight von JP Morgan Chase & Co. für BMW-Aktie
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des BMW-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Jose Asumendi befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Humanoid-Strategie des Autobauers, insbesondere im US-Werk Spartanburg, wo humanoide Roboter in verschiedenen Phasen des Fertigungsprozesses zum Einsatz kommen. Zudem beschäftigte er sich mit den jüngsten Investitionen von 1,7 Milliarden US-Dollar dort und der jüngsten Markteinführung des SUV-Modells X5.
Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:33 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 57,62 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 42,31 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 550.490 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 34,6 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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