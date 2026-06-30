DAX24.947 -0,2%Est506.271 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7500 +3,1%Nas26.032 -0,7%Bitcoin51.628 +0,6%Euro1,1402 -0,2%Öl72,00 -1,3%Gold4.090 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Yen: 40-Jahres-Tief -- ServiceNow, Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Comeback nach dem Rückschlag? Rheinmetall-Aktie springt wieder über 1.000 Euro Comeback nach dem Rückschlag? Rheinmetall-Aktie springt wieder über 1.000 Euro
SK hynix- und Samsung-Aktie knicken ein: Anleger sichern Gewinne - Analysten bleiben gelassen SK hynix- und Samsung-Aktie knicken ein: Anleger sichern Gewinne - Analysten bleiben gelassen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie unter die Lupe

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für BMW-Aktie

01.07.26 15:49 Uhr
JP Morgan Chase & Co. ändert die Perspektive: Neues Rating für BMW-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des BMW-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
57,60 EUR 0,38 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Jose Asumendi befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Humanoid-Strategie des Autobauers, insbesondere im US-Werk Spartanburg, wo humanoide Roboter in verschiedenen Phasen des Fertigungsprozesses zum Einsatz kommen. Zudem beschäftigte er sich mit den jüngsten Investitionen von 1,7 Milliarden US-Dollar dort und der jüngsten Markteinführung des SUV-Modells X5.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:33 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 57,62 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 42,31 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 550.490 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 34,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
15:46BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.06.2026BMW OutperformBernstein Research
25.06.2026BMW OutperformBernstein Research
23.06.2026BMW OutperformBernstein Research
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15:46BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.06.2026BMW OutperformBernstein Research
25.06.2026BMW OutperformBernstein Research
23.06.2026BMW OutperformBernstein Research
18.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
18.06.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.06.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2026BMW UnderweightBarclays Capital
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen