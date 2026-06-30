Aktie unter die Lupe

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des BMW-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Jose Asumendi befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Humanoid-Strategie des Autobauers, insbesondere im US-Werk Spartanburg, wo humanoide Roboter in verschiedenen Phasen des Fertigungsprozesses zum Einsatz kommen. Zudem beschäftigte er sich mit den jüngsten Investitionen von 1,7 Milliarden US-Dollar dort und der jüngsten Markteinführung des SUV-Modells X5.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:33 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 57,62 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 42,31 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 550.490 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 34,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:29 / BST



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