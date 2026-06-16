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Aktie im Blick

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

17.06.26 18:03 Uhr
JP Morgan Chase & Co. überrascht mit Overweight: Was steckt hinter dem Urteil zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie? | finanzen.net

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
52,68 EUR 0,18 EUR 0,34%
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JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der "European Industrials Conference" der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, dass der Logistikkonzern die anhaltenden konjunkturellen und handelspolitischen Unsicherheiten meistern könne, schrieb Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der nächsten Phase gehe es vor allem darum, das Volumenwachstum aus eigener Kraft wieder aufzunehmen, dabei die Kostendisziplin beizubehalten und die Vorteile einer verbesserten operativen Hebelwirkung zu nutzen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 17:36 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 52,68 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 13,90 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 1.875.524 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 17,6 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

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