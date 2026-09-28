Overweight von JP Morgan Chase & Co. für RWE-Aktie
Das RWE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Pavan Mahbubani genauer unter die Lupe genommen.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,5 Euro auf "Overweight" belassen. "Ehre, wem Ehre gebührt", schrieb Pavan Mahbubani am Samstag. Er geht davon aus, dass die Outperformance der Aktien anhält. Immerhin strebten die Essener ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum an, untermauert von einer guten Bilanz und einem starken Nachfrageumfeld.
Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 59,78 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 14,59 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 161.386 RWE-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 34,7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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