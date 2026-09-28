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RWE-Analyse im Fokus

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für RWE-Aktie

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für RWE-Aktie

Das RWE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Pavan Mahbubani genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
59.78 EUR 0.48 EUR 0.81 %
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,5 Euro auf "Overweight" belassen. "Ehre, wem Ehre gebührt", schrieb Pavan Mahbubani am Samstag. Er geht davon aus, dass die Outperformance der Aktien anhält. Immerhin strebten die Essener ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum an, untermauert von einer guten Bilanz und einem starken Nachfrageumfeld.

Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 59,78 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 14,59 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 161.386 RWE-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 34,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:31 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 RWE Buy UBS AG
10.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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