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Overweight-Einstufung

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Scout24-Aktie

06.07.26 17:22 Uhr
Die Wahrheit über Scout24: JP Morgan Chase & Co. bewertet die Aktie mit Overweight | finanzen.net

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Marcus Diebel hat eine gründliche Analyse des Scout24-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
73,20 EUR -0,65 EUR -0,88%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal gebe es für die Margen des Betreibers von Internetplattformen nur wenig Spielraum nach oben, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Montag. Erst im zweiten Halbjahr könne sich die Profitabilität verbessern.

Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 17:06 Uhr 1,2 Prozent auf 73,90 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 25,85 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 127.168 Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 12,2 Prozent nach. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

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