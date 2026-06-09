Overweight-Einstufung

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Marcus Diebel hat eine gründliche Analyse des Scout24-Papiers durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal gebe es für die Margen des Betreibers von Internetplattformen nur wenig Spielraum nach oben, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Montag. Erst im zweiten Halbjahr könne sich die Profitabilität verbessern.

Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 17:06 Uhr 1,2 Prozent auf 73,90 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 25,85 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 127.168 Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 12,2 Prozent nach. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST



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