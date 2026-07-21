Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Symrise-Aktie

Aktie unter die Lupe

22.07.26 13:13 Uhr

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Symrise-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev. Im Bereich Inhaltsstoffe dürfte sich das Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt haben ? angeführt von Givaudan.

Aktieninformation im Fokus: Die Symrise-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:57 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 88,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.680 Symrise-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 30,5 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST



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