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Aktie im Blick

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Symrise-Aktie

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Symrise-Aktie

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Edward Hockin hat eine umfassende Analyse des Symrise-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
94.62 EUR -5.58 EUR -5.57 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers entspreche weitgehend der Konsensschätzung, schrieb Edward Hockin am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Markterwartungen dürften angesichts positiver Überraschungen aus der Branche sowie dem Konsumgütersektor insgesamt vorab aber gestiegen sein, weshalb die Aktien unter Druck geraten könnten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 09:28 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 10,1 Prozent auf 89,94 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 11,19 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.184 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 32,8 Prozent zu. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

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Datum Rating Analyst
09:41 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
08.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research

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