Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OY NOFAR ENERGY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 205,4 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 106,2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,95 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,120 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

OY NOFAR ENERGY hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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