Novo Nordisk-Aktie gewinnt: Autorisierte Ozempic-Kopie startet in Südafrika

Ozempic-Alternative

27.07.26 11:04 Uhr

Novo Nordisk bringt in Südafrika eine offiziell lizenzierte Alternative zu Ozempic auf den Markt und tritt damit gegen einen wachsenden Graumarkt an.

• Aktienrückkäufe und positive Zulassungserfolge in Europa stützen den Kurs der Novo Nordisk-Aktie, während das Unternehmen auf die Halbjahreszahlen im August wartet.

• Die EU hat die Wegovy-Tablette und einen höheren Dosierungs-Pen zugelassen, was die Produktpalette des Unternehmens erweitert und den Wettbewerb im GLP-1-Markt stärkt.

• Novo Nordisk bringt in Südafrika die autorisierte Semaglutid-Kopie "Extensior" auf den Markt, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen und den Zugang zu günstigeren Behandlungen zu erleichtern.

Novo Nordisk startet autorisierte Semaglutid-Kopie "Extensior" in Südafrika

Partner Acino übernimmt Vertrieb der günstigeren Kopie im Land

EU-Zulassung für Wegovy-Tablette und Aktienrückkäufe stützen die Aktie

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Novo Nordisk bringt in Südafrika mit "Extensior" eine offiziell lizenzierte, günstigere Version des Wirkstoffs Semaglutid auf den Markt und tritt damit dem grauen Markt für Abnehm- und Diabetesmittel entgegen. Wie Reuters berichtet, hat der dänische Konzern das Präparat gemeinsam mit dem Vertriebspartner Acino registrieren lassen, der Start erfolgt heute am 27. Juli. Die südafrikanische Gesundheitsbehörde SAHPRA hat Extensior als einzige autorisierte Semaglutid-Kopie im Land zugelassen und bestätigt damit dieselben Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards wie beim Originalpräparat Ozempic. Die Novo Nordisk-Aktie reagiert am Montag mit einem Kursplus von zeitweise 1,40 Prozent auf 325,10 DKK auf die Nachricht.

Antwort auf den grauen Markt

In vielen Schwellenländern kursieren nicht genehmigte Nachbaupräparate aus dem Graumarkt, die von der hohen Nachfrage nach Mitteln gegen Typ-2-Diabetes und Übergewicht profitieren. Laut Reuters wuchs dieser Graumarkt in Südafrika vor allem, nachdem Eli Lillys Mounjaro und später Novo Nordisks eigenes Wegovy auf den Markt kamen und sich viele Patienten die Originalpräparate nicht leisten konnten. Ein Teil von diesen Patienten wich auf compoundierte Nachbauten aus, was Aufsichtsbehörden wegen Sicherheitsbedenken zunehmend einzudämmen versuchen. Anders als Generika oder Biosimilars nutzt Extensior laut Unternehmensangaben denselben Wirkstoff, dasselbe Herstellungsverfahren und dieselben Injektionspens wie Ozempic, wird aber unter eigenem Namen vertrieben. Acino, ein Schweizer Pharmaunternehmen der in Abu Dhabi ansässigen Arcera-Gruppe, übernimmt den Vertrieb in Südafrika.

Zur genauen Preisgestaltung äußerte sich Sara Norcross, Landeschefin von Novo Nordisk Südafrika, gegenüber Reuters zurückhaltend. Die endgültigen Preise würden erst in der kommenden Woche bekanntgegeben, doch schon jetzt lasse sich sagen, dass Extensior "günstiger als das markengeschützte Semaglutid" für die Behandlung von Typ-2-Diabetes ausfallen werde. Novo Nordisk hatte bereits zu Jahresbeginn einzelne Wegovy-Preise gesenkt, um den Zugang zu erleichtern, sieht im neuen Präparat aber einen zusätzlichen Hebel gegen den Schwarzmarkt.

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Zulassungserfolge in Europa

Der Start in Südafrika reiht sich in eine Serie regulatorischer Fortschritte ein. Die Europäische Kommission genehmigte am 15. Juli 2026 die Wegovy-Tablette, den ersten oralen GLP-1-Rezeptoragonisten zur Gewichtsreduktion in der gesamten Europäischen Union. Die Zulassung folgte der positiven Einschätzung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA vom Mai 2026 und stützte sich auf Daten aus dem OASIS-Studienprogramm. Zeitgleich billigte die EU-Kommission einen höher dosierten Wegovy-Injektionspen mit 7,2 Milligramm Wirkstoff.

In der zugehörigen STEP-UP-Studie erreichten adipöse Erwachsene ohne Diabetes über 72 Wochen einen mittleren Gewichtsverlust von rund 20,7 Prozent. Gut ein Drittel der mehr als 1.400 Teilnehmer verlor sogar 25 Prozent oder mehr des Körpergewichts. Novo Nordisk baut sein Portfolio an Darreichungsformen damit gezielt aus, während der Wettbewerb im GLP-1-Markt zunimmt.

Novo Nordisk-Aktie: Rückkäufe stützen den Kurs

Strukturelle Unterstützung liefert daneben das laufende Aktienrückkaufprogramm. Seit dem Start am 4. Februar 2026 hat Novo Nordisk nach eigenen Angaben rund 25 Millionen B-Aktien zurückgekauft, das entspricht einem Transaktionswert von knapp 6,9 Milliarden Dänischen Kronen. Das Gesamtprogramm ist auf zwölf Monate angelegt und sieht Rückkäufe von bis zu 15 Milliarden Dänischen Kronen vor.

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Der nächste wichtige Termin für die Unternehmensaktie steht auch bereits fest: Am 5. August 2026 veröffentlicht Novo Nordisk die Zahlen für das erste Halbjahr. Im Fokus dürfte stehen, ob der Start der oralen Wegovy-Tablette und die ausgebaute Produktionskapazität die Jahresprognose stabilisieren können, nachdem die Wachstumsziele für 2026 zuletzt unter etwas mehr Druck standen als in den Vorjahren.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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