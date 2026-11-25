Ozop Energy Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Ozop Energy Solutions hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Umsatzseitig standen 0,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ozop Energy Solutions 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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