Ozop Energy Solutions legte Quartalsergebnis vor

Ozop Energy Solutions hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ozop Energy Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net