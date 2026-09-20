PA Nova präsentierte Quartalsergebnisse

20.09.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 129,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73,1 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 167,5 Millionen PLN ausgewiesen.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,23 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,500 PLN je Aktie erzielt worden.

PA Nova präsentierte am 17.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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