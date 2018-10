Pacific Drilling kündigt außerordentliche Aktionärshauptversammlung an

PACIFIC DRILLING S.A. (OTC: PACDQ) ("Pacific Drilling" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es eine Mitteilung über eine außerordentliche Aktionärshauptversammlung und eine Aktionärsinformation (die "Mitteilung") für eine außerordentliche Hauptversammlung am 5. November 2018 vorgelegt hat.

Die Mitteilung erfolgt an die zum 28. September 2018 eingetragenen Inhaber von Stammaktien des Unternehmens. Die außerordentliche Hauptversammlung findet am 5. November 2018 um 10:00 Uhr (MESZ) am eingetragenen Firmensitz des Unternehmens, 8–10 Avenue de la Gare in L-1610 Luxemburg, statt.

Die Mitteilung finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.pacificdrilling.com im Abschnitt "Investor Relations", Unterabschnitt "Events & Presentations".

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten, hochspezialisierten Bohrunternehmen für die Tiefsee zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

