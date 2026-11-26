Pacific Ridge Exploration informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Pacific Ridge Exploration hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pacific Ridge Exploration -0,070 CAD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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