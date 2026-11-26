In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pacific Ridge Exploration -0,070 CAD je Aktie generiert.

Pacific Ridge Exploration hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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