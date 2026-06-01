Padam Cotton Yarns: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Padam Cotton Yarns hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 86,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 244,1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 131,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,080 INR beziffert, während im Vorjahr 1,97 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 733,86 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 416,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 142,19 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net