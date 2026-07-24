DHL-Aktie stark: Logistikkonzern baut Präsenz im Baltikum mit Venipak-Übernahme aus
DHL verstärkt mit der Übernahme des litauischen Unternehmens Venipak seine Präsenz im Baltikum.
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Wie der Bonner Logistikdienstleister mitteilte, ist eine "endgültige Vereinbarung" mit der Venipak Group mit Sitz in Vilnius unterzeichnet worden. Venipak soll bei der DHL-Tochter DHL eCommerce angehängt werden. Mit dem Erwerb der Venipak-Gesellschaften in Litauen, Lettland und Estland wird DHL eCommerce laut Mitteilung seine Präsenz auf das Baltikum ausweiten und Venipaks lokale Infrastruktur mit DHLs globalem Netzwerk verbinden. Vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen soll die Marke Venipak erhalten bleiben, ebenso das aktuelle Managementteam und die Beschäftigten.
Finanzielle Details der Transaktion wurden einer Unternehmenssprecherin zufolge nicht veröffentlicht.
Venipak gehört den Angaben zufolge mit 800 Paketstationen zu den größten unabhängigen Paketdienstleistern im Baltikum und biete DHL ein leistungsfähiges nationales Zustellnetz in der Region. Mit 1.000 Beschäftigten und 350 unabhängigen Kurieren erwirtschaftete Venipak 2025 einen Umsatz von rund 86 Millionen Euro und ein EBITDA von 12,4 Millionen. Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf 100 Millionen Euro steigen, das EBITDA auf 14 Millionen.
In den kommenden Jahren plant DHL Investitionen in die Belegschaft von Venipak, den Ausbau des Paketstationsnetzes, den Ausbau der Sortierkapazitäten an zentralen Standorten sowie die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur.
Via XETRA steigt die DHL-Aktie zeitweise um 1,05 Prozent auf 57,64 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
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