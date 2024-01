Pakistan schließt afghanische Grenze für Güterverkehr

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan hat am Samstag den Hauptgrenzübergang Torcham zu Afghanistan für den Güterverkehr geschlossen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei vor Ort der Deutschen Presse-Agentur. "Die Entscheidung, die Grenze zu schließen, wurde getroffen, nachdem afghanische Beamte Pässe und Visa für pakistanische Lastwagenfahrer verlangten", sagte der Polizeisprecher. In der Vergangenheit waren Reisedokumente für den Güterverkehr an der Grenze von Afghanistan zu Pakistan nicht erforderlich.

An beiden Seiten der Grenze stauen sich laut dem Polizeisprecher nun Hunderte von Lastwagen, die Waren wie Obst und Gemüse transportieren. Wann der Warenverkehr zwischen den Ländern wieder aufgenommen werden könnte, teilte der Polizeisprecher nicht mit. Für Privatpersonen sei der Grenzübergang am Samstag weiterhin geöffnet. Auch in der Vergangenheit hat es vorübergehende Schließungen gegeben, etwa nach Sicherheitsvorfällen.

Seit der erneuten Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan im August 2021 ist die Beziehung zwischen den beiden Ländern angespannt. Vergangenen Oktober hat die Regierung in Islamabad angekündigt, afghanische Flüchtlinge ohne legalen Aufenthaltsstatus ab November auszuweisen. Seither haben nach offiziellen Angaben rund 466 000 Afghanen Pakistan verlassen, die meisten kehrten unter dem Druck der drohenden Abschiebung von sich aus zurück./qzr/DP/nas