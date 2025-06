Pakistan verurteilt US-Angriffe im Iran

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Die pakistanische Regierung hat die Angriffe der USA auf Atomanlagen im Iran verurteilt. Erst am Samstag hatte die Atommacht Pakistan - ein Nachbarland des Iran - verkündet, US-Präsident Donald Trump wegen seiner Vermittlung im Konflikt zwischen Indien und Pakistan für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen.

"Wir bekräftigen, dass diese Angriffe gegen alle Normen des Völkerrechts verstoßen, und dass der Iran gemäß der UN-Charta das legitime Recht hat, sich zu verteidigen", hieß es nun vom Außenministerium in Islamabad. "Die beispiellose Eskalation von Spannungen und Gewalt aufgrund der anhaltenden Aggression gegen den Iran ist zutiefst beunruhigend. Jede weitere Eskalation der Spannungen wird schwerwiegend schädliche Auswirkungen auf die Region und darüber hinaus haben." Pakistan hatte auch die Angriffe Israels im Iran seit der Nacht zum 13. Juni verurteilt.

Die USA griffen in der vergangenen Nacht an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran ein und zerstörten laut Trump Irans "entscheidende Anlagen zur Uran-Anreicherung". Die iranische Führung drohte daraufhin mit Konsequenzen./qzr/DP/zb