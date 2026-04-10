DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin62.137 -0,1%Euro1,1725 ±0,0%Öl95,20 -1,3%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Amazon 906866 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Nike 866993 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Ballack spricht sich für Schlotterbeck aus BVB-Aktie: Ballack spricht sich für Schlotterbeck aus
Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pakistanische Kampfflugzeuge in Saudi-Arabien stationiert

11.04.26 16:35 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Pakistanische Kampf- und Unterstützungsflugzeuge sind im Rahmen eines Verteidigungsabkommens in Saudi-Arabien stationiert worden. Wie das saudische Verteidigungsministerium auf X mitteilte, landeten die Maschinen auf dem König-Abdulasis-Luftwaffenstützpunkt. Offen blieb, um wie viele Flugzeuge es sich handelt.

Saudi-Arabien und Pakistan hatten im September vergangenen Jahres ein Abkommen zur gemeinsamen Verteidigung unterzeichnet. Jeder Angriff auf einen der beiden Staaten werde als Angriff auf beide Länder gewertet, hieß es damals in einer gemeinsamen Erklärung.

Während des Iran-Kriegs feuerte die Islamische Republik als Vergeltung für die israelisch-amerikanischen Angriffe auch immer wieder in Richtung Saudi-Arabien. In dem Golfstaat sind auch US-Truppen stationiert. Pakistan vermittelt derzeit zwischen Teheran und Washington./arj/DP/zb