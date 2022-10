Pakistanischer Anbieter von digitalen Geldbörsen und Debitkarten nutzt erweitere Abwehrtechnologien (XTD) von Verimatrix zur Stärkung seiner Sicherheitsposition

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass SadaPay, ein pakistanischer Anbieter digitaler Geldbörsen, als jüngster Kunde jetzt die Verimatrix XTD (Extended Threat Defense)-Technologien einsetzt. SadaPay eröffnet den Menschen in Pakistan, die kein Bankkonto haben, den Zugang zu moderne Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen ist eines der am stärksten geförderten Fintech-Startups des Landes.

SadaPay zählt zu den wachstumsstärksten und am höchsten bewerteten Bezahl-Apps in Pakistan, mit denen Kunden schnell und einfach online einkaufen, Geld versenden, Rechnungen bezahlen und an jedem Geldautomaten in Pakistan kostenlos Bargeld abheben können. Das Gründungsteam war sich bewusst, dass die App eine einzigartige Mischung aus Einfachheit, Schnelligkeit und notwendiger Sicherheit bieten musste, um attraktiv zu sein. Mithilfe von Verimatrix XTD kann das bahnbrechende Unternehmen einen umfassenden Schutz für mobile Anwendungen bereitstellen und gleichzeitig die Anwendungen seiner Kunden kontinuierlich überwachen, um Bedrohungen zu erkennen und zu stoppen.

"SadaPay hat sich dem Ziel verschrieben, die Komplexität des Bankwesens zu beseitigen und den Umgang mit Geld durch moderne Technologien und ein unübertroffenes, positives Kundenerlebnis zu vereinfachen", so Brandon Timinsky, CEO und Gründer von SadaPay. "Wir freuen uns darauf, die preisgekrönten Cyber-Sicherheits-Lösungen von Verimatrix zum Schutz unserer mobilen Anwendung und zur Überwachung und Verteidigung unserer Endpunkte gegen mögliche Angriffe einzusetzen."

"Das Unternehmensziel von SadaPay, durch einfache und gebührenfreie Dienstleistungen den Menschen ohne Bankkonto zu helfen, geht auch mit der Verpflichtung einher, die Daten der Nutzer und ihr Geld zu schützen. So freuen wir uns, dass die XTD-Technologien von Verimatrix dazu beitragen, das Vertrauen in die Apps zu festigen", kommentierte Juha Högmander, Vice President, Cybersecurity Business bei Verimatrix.

Über SadaPay

SadaPay ermöglicht moderne Finanzdienstleistungen in Pakistan, wo 87% der mehr als 222 Millionen Menschen formell keine Bankkunden sind. Wir haben 20 Mio. US-Dollar von hochkarätige Fintech-Investoren eingeworben, um damit das Bankwesen neu zu gestalten und Geld so einfach zu machen, dass ein anderer Ansatz nicht mehr denkbar ist. Nähere Informationen unter www.sadapay.pk.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen mobilen Anwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

