DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,2800 -2,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.040 +2,3%Euro1,1522 ±0,0%Öl93,09 -2,4%Gold4.330 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SpaceX SPACEX Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO
BioNTech-Aktie im Fokus: Stellenabbau bei CureVac voraus - kaum Alternativen für Betroffene BioNTech-Aktie im Fokus: Stellenabbau bei CureVac voraus - kaum Alternativen für Betroffene
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pakistans Innenminister als Vermittler in Teheran

07.06.26 18:09 Uhr

Islamabad (dpa) - Pakistans Innenminister Mohsin Naqvi ist nach erneuten Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran nach Teheran gereist. Geplant seien hochrangige Treffen mit iranischen Regierungsbeamten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus pakistanischen Sicherheits- und Diplomatenkreisen. Ziel sei es, den Dialog zwischen dem Iran und den USA zu fördern.

Der iranische Staatssender Irib berichtete nach der Ankunft Naqvis am Samstagabend (Ortszeit) in Teheran, es seien Treffen mit Präsident Massud Peseschkian und Außenminister Abbas Araghtschi geplant. Laut der Nachrichtenagentur Isna soll der pakistanische Innenminister bei seiner Reise eine Botschaft des pakistanischen Armeechefs Asim Munir an den obersten Führer Modschtaba Chamenei überbringen.

Naqvi gilt als enger Vertrauter von Munir. Diesem werden gute Kontakte zu US-Präsident Donald Trump nachgesagt, er gilt als Vermittler zwischen den Kriegsparteien.

Naqvis Besuch in Teheran folgt auf ein Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Eskandar Momeni in Kirgistan am Donnerstag und Freitag. In einer Stellungnahme im Anschluss an das Treffen hieß es, «beide Innenminister betonten die Notwendigkeit, die Bemühungen für einen nachhaltigen Frieden in der Region konsequent fortzusetzen».

Israel und die USA hatten den Iran vor drei Monaten angegriffen. Seit dem 8. April herrscht in dem Krieg eigentlich eine Waffenruhe. Dennoch kommt es immer wieder zu gegenseitigen Angriffen, zuletzt in der Nacht auf Samstag. Regionale Staaten und vor allem Pakistan vermitteln zwischen Washington und Teheran, um den Krieg dauerhaft zu beenden./DP/he