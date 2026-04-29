Pal hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pal ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pal die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 PHP erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,43 Milliarden PHP – ein Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pal 46,95 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net