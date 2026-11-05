Pal: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pal lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,30 PHP. Ein Jahr zuvor waren 0,050 PHP je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,15 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 42,67 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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