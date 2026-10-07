PAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

07.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 60,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 58,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 23,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PAL 11,38 JPY je Aktie verdient.

PAL hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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