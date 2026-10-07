PAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PAL hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 23,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PAL 11,38 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 60,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 58,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PAL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PAL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen