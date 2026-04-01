DAX24.055 +1,3%Est505.983 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6900 +2,2%Nas23.444 +1,1%Bitcoin63.744 +0,6%Euro1,1802 +0,4%Öl95,87 -2,2%Gold4.799 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX über 24.000 Punkte -- Dow im Plus -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- JP Morgan, Citi, Intel, Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
Tesla-Aktie höher: Analyst sieht weniger Abwärtsrisiko bei E-Autobauer Tesla-Aktie höher: Analyst sieht weniger Abwärtsrisiko bei E-Autobauer
Konkurrenz für Musk - Übernahme durch Amazon sorgen für Kursfeuerwerk bei Globalstar-Aktie Konkurrenz für Musk - Übernahme durch Amazon sorgen für Kursfeuerwerk bei Globalstar-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Palästinenser: Trotz Waffenruhe wieder Tote in Gaza

14.04.26 16:23 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Auch ein halbes Jahr nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen angespannt. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto der Hamas-Polizei sind in der Stadt Gaza palästinensischen Angaben zufolge vier Menschen getötet worden. Unter den Opfern soll auch ein dreijähriges Kind sein, wie es aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zudem einen weiteren Toten durch israelischen Beschuss im Norden des palästinensischen Küstengebiets. Das israelische Militär sagte am Nachmittag, dass sich eine bewaffnete Person in einem von der Armee kontrollierten Gebiet im Norden des Gazastreifens Soldaten genähert und eine Bedrohung für sie dargestellt habe. Die Person sei getötet worden.

Alle Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israel kontrolliert seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025 eine Hälfte des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seitdem, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet wieder weitgehend zu festigen. Die im US-Friedensplan vorgesehene Entwaffnung der Terrororganisation ist bisher nicht umgesetzt worden./cir/DP/jha