Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 16,11 USD.

Das Papier von Palantir befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 3,6 Prozent auf 16,11 USD ab. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,08 USD ab. Bei 16,43 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 57.776 Aktien.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,80 USD an. Gewinne von 35,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (7,21 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 55,26 Prozent wieder erreichen.

Palantir ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Palantir hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 558,16 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,88 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,80 Prozent gesteigert.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 05.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Palantir-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,246 USD je Palantir-Aktie.

