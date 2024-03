Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 24,78 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 24,78 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 24,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,30 USD. Zuletzt wurden via New York 2.685.876 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 25,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 3,54 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,20 USD am 14.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 70,96 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 05.02.2024 vor. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 608,35 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 508,62 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.05.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

