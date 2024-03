Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 25,05 USD nach oben.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 2,7 Prozent auf 25,05 USD zu. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,26 USD aus. Bei 24,84 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 95.755 Palantir-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,52 USD erreichte der Titel am 13.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 7,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 71,24 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.02.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Palantir hat ein EPS von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 508,62 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,330 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

